عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس اللجنة العلمية في رابطة طب العائلة د.مشاري العصيمي، عن عقد الدورة التدريبية السادسة لمراجعة أساسيات طب العائلة يوم الخميس الموافق 26 حتى 28 مايو في فندق راديسون بلو

وذكر د.العصيمي في تصريح صحافي، أن الدورة ستركز على مراجعة المفاھیم والقیم الأساسیة لطب العائلة للأطباء المنتسبین لمعھد الكویت للاختصاصات الطبیة والممارسین العامین وغیرھم من الأطباء والطلبة الذین لدیھم الإھتمام في مجال طب العائلة.

وبين أن هذه الدورة تختص بتوفیر أحدث المعلومات المواكبة للتطور العلمي لجمیع أطباء العائلة والتي تساعدھم بلا شك على توفیر رعایة صحیة أفضل للمرضى من قبل محاضرين من خیرة الأطباء من الكويت وخارجها في مختلف التخصصات.

واشار الى أن الدورة ستضم ورش عمل ستعقد في 3 حتى 4 يونيو حيث ستكون هذه الورش خاصة بالدرجة الاولى لمنتسبي البورد الكويتي لطب العائلة.