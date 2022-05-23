عبدالعزيز الفضلي

مع دخولة موجة الغبار إلى البلاد وموقف وزارة التربية بخصوص دوام المدارس يوم غدٍ الثلاثاء، اوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان القيادات العليا في الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الامر الطارئ وتضع سلامة ومصلحة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار، مشيرة الى انها تواصل اتصالاتها مع الارصاد الجوية لمعرفة احوال الطقس خلال الساعات المقبلة .

واضافت المصادر انه من المتوقع تحسن الجو الليلة والامر لايستدعي تعطيل الطلبة خاصة وان الدوام خفيف ولديهم اختبارات خارج الجدول والكثير منهم يؤدي الاختبار ومن ثم يعود لمنزله .