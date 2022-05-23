بعد أن وصلت موجة الغبار إلى جميع مناطق الكويت بعد ظهر اليوم، دعت وزارة الداخلية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تقلبات الطقس وموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا وأدت إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.



وحثت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ 112 لتقديم المساعدة الأمنية أو المرورية.



ودعت مرتادي البحر إلى إبلاغ خفر السواحل على الرقم 1880888 قبل نزول البحر والاتصال عند التعرض لأي ظرف طارئ أثناء التواجد في البحر أو عند الحاجة لتقديم المساعدة.



ومع كثافة الغبار، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الاثنين توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا في تمام الساعة 2.20 ظهرا بالتوقيت المحلي للكويت بسبب موجة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.



وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية فور تحسن الرؤية.



ولفت الجلوي إلى أن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار تصل إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 60 كيلومترا في الساعة.