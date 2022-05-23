المريض كان يشتكي لسنوات طويلة من صعوبة في التبول وتكرار دخول الحمام



كشف رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم عن نجاح عملية بالمنظار لإزالة وتفتيت حصى المثانة البولية لمريض يبلغ من العمر 70 عاما .



وقال الغانم خلال تصريح صحافي بعد إجراء العملية إن المريض كان يشتكي لسنوات طويلة من صعوبة في التبول ، وتكرار دخول الحمام ، وكان يراجع مع عيادات أخرى ، ثم راجع عندنا في مستشفى جابر للقوات المسلحة ، وتم عمل له سونار اتضح من خلاله وجود تضخم في البروستاتا تقريبا 50 غراما ، ودفع البول لديه ضعيف جدا ، ومتبقي البول عال .



وأضاف أن "السونار" وضح كذلك وجود حصوة قطرها تقريبا 3 سم في المثانة البولية ، مشيرا إلى أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة ، جلسنا مع المريض ، وعرضنا عليه أفضل خيار وهو عمل منظار للمثانة البولية وتفتيت الحصى عن طريق جهاز الليزر ، وكذلك إجراء عملية "كحت" للبروستاتا ، فتمت بنجاح عملية إزالة الحصوة ، ثم تبعتها عملية كحت البروستاتا ، ونحن عادة نجري البروستاتا بالليزر ، ولكن مع هذا المريض كان حجم البروستاتا صغيرا ، ولذلك ارتأينا إجراءها بالجراحة التقليدية وهي "الكحت" .



وتابع الغانم : الحمد لله رب العالمين القسطرة ظلت في المريض تقريبا 48 ساعة ، بعدها تمت إزالة القسطرة ، والمريض كان سعيدا جدا بتدفق البول ، وتحسن حالته الصحية .



ونصح الغانم من تجاوز سن الـ45 عاما أو الـ50 بمراجعة طبيب المسالك البولية لعمل فحوصات دورية خاصة بالبروستاتا ، أو من يعاني من حرقان في البول أو ضعف في دفع البول فعليه مراجعة طبيب المسالك البولية.