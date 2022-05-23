تطرح الفنانة سميرة سعيد (الديفا) أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية "يلا روح"، في يونيو المقبل، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشرت سميرة سعيد الملصق الترويجي للأغنية (البوستر)، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "أغنيتي المغربية الجديدة يلا روح.. قريبا".

وظهرت سميرة سعيد على ملصق (أفيش) أغنيتها المغربية الجديدة "يلا روح"، بزي قبائلي ووشم، وهي الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد المرضي وبوعمر حكيم، وألحان عادل خياط وبوعمر حكيم وبوعمر مهدي، والمدير الإبداعي نضال هاني.

وكانت آخر أعمال سميرة سعيد أغنية "الوقت الحلو"، ضمن ألبوم "إنسان آلي"، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد.