أعلن نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد أن أعداد المستفيدين من مشروعي إفطار الصائم والكسوة والعيدية بلغت 610 ألف مستفيد، في مناطق عمل الرحمة العالمية حول العالم.

وصرح الحداد بأن الرحمة العالمية بادرت بطرح مشروعها لإفطار الصائم مع انطلاقة شهر رمضان الفضيل، دعماً للمحتاجين والمعوزين واللاجئين ممن يواجهون صعوبات حياتية وأوضاع معيشية قاسية في 30 دولة.

ولفت الحداد إلى أن الرحمة العالمية تولي مشروع إفطار الصائم اهتماماً كبيراً باعتباره أحد أهم روافد الخير والبر التي تعزز روح التكافل والتضامن بين المسلمين.

وفيما يتعلق بمشروع الكسوة والعيدية، أوضح الحداد أن آلاف الأيتام قد استفادوا من المشروع، في لفتة إنسانية طيبة نشرت السعادة والفرحة والبهجة بين الأيتام ورسمت البسمة على وجوههم.

كما توجه نائب المدير العام بالشكر والامتنان للمحسنين الكرام من أهل الكويت الذين دأبوا على التنافس في الجود والعطاء خلال شهر رمضان المبارك، فمدوا اياديهم البيضاء للمحتاجين والمتضررين واللاجئين والمنكوبين، داعياً الله تعالى أن يتقبل منهم أعمالهم ويجعلها في موازين حسناتهم.