يمكن أن تكون مشاهدة المعالم السياحية مجهدة خصوصا في يوم صيف حار في باريس. ومثلما هو الحال مع أغلب الأشياء في العاصمة الفرنسية فإن قنينة المياه ليست رخيصة للغاية هناك، ولكن عادة لا يكون لدى السياح أي خيار آخر بعد رحلة تجول طويلة في شوارع المدينة المكتظة.

غير أن المرء سوف يُسر لمعرفة أن باريس أطلقت مبادرة تطلب من أصحاب المتاجر ملء قنينات المياه مجانا في محاولة لخفض مخلفات البلاستيك.

وانضم نحو 500 متجر بالفعل للحملة، بحسب إدارة المدينة، ما يشجع أكبر عدد ممكن على المشاركة.

وفي ظل المبادرة يتم تثبيت ملصق يترجم إلى "هنا أختار مياه باريس" لينبه المستهلكين إلى الخدمة المجانية.

وأقامت المدينة أيضا خريطة إلكترونية تساعد في تحديد موقع أقرب متجر يعرض خدمة إعادة ملء القنينة من مياه الصنبور مجانا وكذلك نحو 1200 نافورة مياه في مختلف انحاء العاصمة الفرنسية.

ويشرب واحد بين كل اثنين في باريس المياه خارج المنزل ويشتري 75 % من الـ8ر33 مليون سائح الذين يزورون العاصمة سنويا قنينات المياه البلاستيكية، بحسب إدارة المدينة.

غير أن كل زجاجة ثانية ينتهي بها الحال في سلة إعادة التدوير ما يسفر عن ملايين من المخلفات من القنينات البلاستيكية سنويا. ولتقليل كمية المخلفات تريد باريس تشجيع مواطنيها والزوار على استخدام القنينات التي يمكن إعادة ملئها بدلا من ذلك.

وقالت محطات المياه المحلية، في أحدث مقترحاتها لخفض استخدام القنينات البلاستيكية، إن جودة مياه الصنبور الباريسية مماثلة قنينات المياه المعدنية، بحسب التحليلات، ولكن تكلفتها أقل بواقع 200 إلى 300 مرة وأثرها الكربوني أقل ألف مرة.