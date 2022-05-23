يفخر عامر حليمي، وهو صاحب مطعم للمردومة، بتخصصه في إعداد طبق تقليدي من اللحم الطري يُطهى ببطء لمدة 14 ساعة تقريبا، لإرضاء زبائنه الذين يأتون من كل مكان في الجزائر لتجربته.

المردومة طبق تقليدي شهير في مدينة قسنطينة الخلابة وفي المناطق الجنوبية من البلاد.

ويشرح حليمي طريقة إعداد هذا الطبق "إنه طبق قديم جدا، كانوا يطهونه على الحجارة، ثم بدأ تطويره، وطورناه أيضا، حيث أنشأنا بئرا، نضع داخله الفحم المشتعل حتى يطفأ، ثم نضع اللحم بالداخل خلال 13 أو 14 ساعة".

حفر حليمي حفرة صغيرة في مطبخه، حيث يدفن اللحم تحت حجارة بعد تسخينها بالفحم لساعات، ويضيف صلصة خاصة للحم تجعله مقرمشا من الخارج وطريا من الداخل.

ووصف طبقه الخاص قائلا "إنه طري جدا ولذيذ. يمكن لأي شخص أن يتذوقه ويرى أنه مختلف تماما".

وعادة ما يتم تقديم طبق اللحم هذا خلال عيد الأضحى.

وأشار حليمي إلى أن الزبائن يأتون من كل مكان لتناول المردومة التي يعدها مطعمه. وقال "إنهم يأتون من جميع الولايات ليأكلوا المردومة لدينا، ويقولون إنهم يحبونها وهذا يجعلنا فخورين".

وقالت زبونة للمطعم تدعى شريفة عليوة إن المردومة تتميز بمذاق شهي. وأضافت "جئنا إلى هنا خصيصا من أجل المردومة، إنه ممتاز ومميز للغاية، إنه مثل العسل".

ويبلغ سعر طبق من المردومة حوالي 3000 دينار جزائري (21 دولارا) مقابل 900 جرام من اللحم، وهي كمية تكفي لنحو أربعة أشخاص.

وقالت زبونة أخرى اسمها سمية لاروق "إنه ممتاز، المردومة هذا حديث في قسنطينة لم نكن نطبخها من قبل. لكنه طبق جزائري نموذجي جزائري قديم جدا".