أعلنت وزارة الثقافة التونسية أن النجمة العالمية كلاوديا كاردينالي سوف تزور تونس بدعوة من بلدية حلق الوادي ووزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع الجمعية الثقافية "صقلية الصغرى"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو الجاري.

ويتضمن برنامج الزيارة جولة في منطقة سيدي بوسعيد ومدينة تونس القديمة والموقع الأثري بقرطاج، فضلا عن سهرة موسيقية في كنيسة "سانت أوغوستان وسانت فيدال" بقيادة الفنان هيثم الحضيري.

كما ستنظم بلدية حلق الوادي حفل تدشين شارع كلاوديا كاردينالي في منطقة صقلية الصغرى بحلق الوادي يوم 29 مايو الجاري تكريما للنجمة التونسية الإيطالية، بينما ينظم مسرح الأوبرا والمكتبة السنمائية معرض صور وعرض شريط وثائقي للمخرج مارشيلّو بيفانو، وذلك بمسرح الجهات بمدينة الثقافة.

وتهدف هذه الفاعلية إلى تسليط الضوء على منطقة حلق الوادي من خلال بعث رسائل تعزز قيم التسامح والتعايش بين الثقافات والأديان، وتؤكد خصوصية حلق الوادي كمدينة منفتحة على الآخر، بالإضافة إلى تحفيز الشخصيات التي وُلدت في تونس على زيارتها والتعريف بها دعما للسياحة التونسية، وإبراز ثراء تراث حلق الوادي وتونس بشكل عام.

يُذكر أن كلاوديا كاردينالي ولدت في حلق الوادي يوم 15 أبريل 1938 لأب إيطالي كان يقيم ويعمل في تونس، وفي سن 16 فازت في مسابقة أجمل إيطالية في تونس، وجذب جمالها الأنظار وبدأت عروض التمثيل تصلها من منتجين لكنها اختارت طريقا آخر وقتها، حتى نجح المخرج ماريو مونيشيلو في إقناع الشابة الجميلة وعائلتها للعودة إلى روما لتصويرة فيلمها الأول سنة 1958 لتنطلق مسيرتها في عالم السينما.