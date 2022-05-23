توفيت عداءة في نصف ماراثون بروكلين في مدينة نيويورك بعد اجتيازها خط النهاية في حين نقل 15 آخرون إلى المستشفى يوم السبت جراء التأثر بطقس حار غير موسمي، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية.

وانهارت عداءة تبلغ من العمر 32 عاما على الرصيف بعد عبور خط النهاية وأعلن عن وفاتها في مستشفى محلي بحسب إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك.

علاوة على ذلك، تم نقل 15 عداء إلى مستشفيات محلية، وكان أربعة منهم على الأقل في حالة خطيرة، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء.

ويحتاج المتسابقون إلى الجري لمسافة 13.1 ميل (حوالي 21082 مترا) لإنهاء نصف الماراثون وقدر المنظم أن أكثر من 20 ألف شخص شاركوا في السباق.

وقد أشارت خدمة الأرصاد الوطنية إلى أن أجزاء من شمال شرق نيو جيرسي وجنوب كونيتيكت وجنوب شرق نيويورك ستشهد درجات حرارة عالية ورطوبة عالية في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مكتب عمدة مدينة نيويورك عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إن "اليوم قد يبدو أكثر سخونة من الأمس يا مدينة نيويورك! قللوا من وقتكم في الهواء الطلق واشربوا الكثير من الماء واطمئنوا على جيرانكم".