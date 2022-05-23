انطلق اليوم الاثنين المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك" الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية .

يأتى المنتدى - الذي يعقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة 3 أيام، ويشارك به عدد من المسؤولين العرب وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال - كمبادرة تتسق مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية، لتكون مدخلا لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية.

ويهدف المنتدى لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق تكامل إنتاجي عربي يخدم الرؤى الاستراتيجية للبلدان العربية، كما يناقش أهمية وضع تشريعات عربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاعين العام والخاص في المجال ولا سيما في تعزيز التجارة العربية البينية.