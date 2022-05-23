يشارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 المقامة حاليا، باعتباره أكبر منتج للأفلام السينمائية في المملكة العربية السعودية، حيث يعرض فيلمين جديدين من إنتاجه سعيا لإظهار المواهب السينمائية الوطنية في هذا الحدث العالمي.

وتأتي مشاركة "إثراء" ضمن الجناح السعودي في المهرجان، وسيعرض الفيلمان في ركن الأفلام القصيرة، التي تعد من أهم منصات التوزيع للأفلام القصيرة في المهرجان، وهما "رقم هاتف قديم" للمخرج والكاتب السينمائي علي سعيد، وفيلم "الأرجوحة" للمخرجة رنيم المهندس.

وقال مدير المسرح والفنون الأدائية في "إثراء" ماجد زهير سمان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) "إن المشاركة الرسمية الثانية للمركز في مهرجان كان السينمائي تعكس دور "إثراء" الفاعل في صناعة السينما المتنامية في المملكة، وتعزيز إنشاء المحتوى السينمائي الرائد"، مشيرا إلى أن المركز لديه حاليا 3 مشاريع سينمائية على وشك الانتهاء، إلى جانب مواصلته دعم صناعة الأفلام السعودية من خلال مبادرات التمويل والإنتاج، وتقديم التجربة المحلية للعالم عبر أهم المحافل الدولية.

ويعمل إثراء على إنتاج فيلمين روائيين، الأول "بحر الرمال" للكاتب السينارست والمنتج محمد حفظي، وإخراج أبوبكر شوقي، والثاني "طريق الوادي" للمخرج السعودي خالد فهد، ومن المقرر إطلاق الفيلمين العام المقبل 2023.. ووصل إنتاج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" إلى 20 فيلما سعوديا، حازت 15 منها على جوائز محلية وعالمية، وعُرضت مجموعة منها في عدة محافل عالمية.