أعلن رئيس وزراء ماليزي صبري يعقوب في بيان اليوم الاثنين أن ماليزيا سوف تعلق صادرات الدجاج الشهرية التي تقدر بـ 6ر3 مليون دجاجة ابتداء من الأول من حزيران/يونيو المقبل، كما سوف تلغي متطلبات تصاريح الاستيراد للدجاج والقمح.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة حددت سعر الدجاجة بـ 9ر8 رينتجيت(2 دولار) وقالت إنها سوف توافق على ضم مزيد من أماكن الذبح في الخارج لتعزيز الامدادات المحلية في ظل ارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة.

ويأتي هذا الاجراء بعد أيام من إلغاء إسماعيل قواعد التصاريح الموافقة عليها لواردات بعض المنتجات الغذائية، وتشمل جوز الهند والحليب المكثف، لضمان توافر الامدادت في البلاد.