حطمت السباحة الاسترالية أريارن تيتموس الرقم القياسي العالمي للأسطورة الأمريكية كيتي ليديكي في سباق 400 متر حرة.

وسجلت تيتموس 21/ عاما/ ثلاث دقائق و40ر56 ثانية في سباق 400 متر حرة للسيدات خلال البطولة الوطنية في أديلايد

وكسرت تيتموس الرقم القياسي الذي سجلته ليديكي لدى فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بفارق 6 من المئة من الثانية.

وفازت تيتموس بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو العام الماضي، أحداهما حين تفوقت على ليديكي في سباق 400 متر.

كما أحرزت تيتموس ذهبية سباق 200 متر في الوقت الذي فازت فيه السباحة الأمريكية البالغة من العمر 25 عاما بذهبية سباق 800 متر في طوكيو.