حظيت أغنية "سيبوني" للمطربين المصريين الشعبيين محمود الليثي ورضا البحراوي من فيلم ( زومبي) بمشاهدات وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 18 مليونا 751 ألفا بعد ثلاثة أسابيع من طرحها.

وواصل محمود الليثي الترويج للأغنية، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، وأعرب عن سعادته بالإشادات التى يتلقاها وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك" :" أبطالها لحد منبطلها".

وتعد الأغنية من فيلم "زومبي" ، الذي جرى عرضه في موسم عيد الفطر ، وهي من كلمات محمود الليثي وألحان شاكر عبد الرحمن.