أظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الاثنين أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 1ر24% سنويا، بفضل الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والمنتجات البترولية.

وبلغت صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 6ر38 مليار دولار مقابل 1ر31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في حين زادت الواردات بنسبة 8ر37% إلى 4ر43 مليار دولار لتحقق كوريا الجنوبية عجزا تجاريا بقيمة 83ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فسوف تسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا للشهر الثالث على التوالي هذا الشهر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقد ارتفعت الصادرات، التي تمثل نصف الاقتصاد الكوري الجنوبي، بنسبة 6ر12% سنويا خلال الشهر الماضي لتواصل النمو للشهر الـ 18 على التوالي.

وسجلت صادرات أشباه الموصلات، وهي عنصر تصدير رئيسي لكوريا الجنوبية، ارتفاعا بنسبة 5ر13% سنويا خلال الشهر الحالي لتمثل نحو 20% من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية. كما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 1ر145% سنويا على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام. وزادت صادرات السيارات بنسبة 5ر17% حيث شكلت حوالي 7% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي.