قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن إن التضخم مثل شبح يمر عبر اقتصاد الدنمارك، مضيفة أنه يتعين إقرار إعفاءات ضريبية بقيمة 35 مليار كرون (5 مليار دولار) لحماية المستهلكين من تداعياته.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فريدريكسن القول إن الحكومة لن تخفض الضرائب عن ذلك المستوى، ولكنها بدلا من ذلك سوف تسعى للحصول على دعم البرلمان لتشريع محدد للتخفيف من آثار التضخم على المواطنين الاكثر فقرا.

وأضافت فريدريكس في البرلمان" التضخم بمثابة شبح يمر عبر الاقتصاد" موضحة" أنه يمثل تحديا للكثير من الأسر الدنماركية، كما أنه يمثل تحديا لنا سياسيا".

وقد ارتفع معدل التضخم في الدنمارك إلى 7ر6%، فيما تعد أعلى نسبة تضخم منذ 38 عاما، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل الامداد.