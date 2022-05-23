بدأت اليوم /الاثنين/ في دبي أعمال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء القانونيين والخبراء من الدول العربية لمناقشة مسودة مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة والتي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ونوهت مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية وزير مفوض رحاب عز الدين - في كلمتها الافتتاحية - بتأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة حرصت على تضمين كافة ملاحظات ومرئيات الدول العربية التي قدمت مقترحاتها ضمن مشروع المسودة.

وقالت إن الاجتماع سيستمر على مدى 3 أيام؛ تمهيدا لإعداد النسخة النهائية من مشروع الاتفاقية التي ستعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة لاحقة للاعتماد.