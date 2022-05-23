أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في بيان أصدره اليوم الاثنين أنه مدد تعاقده مع حارس المرمى مانويل نوير لمدة عام واحد، ليستمر مع الفريق حتى عام 2024 .

وبدا أن نوير 36/ عاما/ تغلب على مشكلات الإصابة التي عرقلته لفترة من مسيرته، ولا يزال يشكل نجما لحراسة المرمى في كرة القدم الألمانية.

وقال نوير :"أنا سعيد للغاية باستمرار رحلتي مع بايرن. سيكون لدينا فريق جيد للغاية من جديد يمكن المنافسة به على كل الألقاب."

وأضاف :"كحارس مرمى أو قائد أو عنصر قيادي، أود أن أدعم وأشكل عاملا في تحقيق أهدافنا الكبيرة. نود تعزيز رقمنا القياسي في عدد مرات التتويج المتتالية (في البوندسليجا) والمنافسة مجددا على كأس ألمانيا ودوري الأبطال."

وكان بايرن ميونخ قد جدد أيضا تعاقده مع توماس مولر حتى عام 2024، لكن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي رفض تجديد العقد، علما بأن عقده الحالي ينتهي في عام .2023

وأبدى بايرن ميونخ رغبة في استمرار ليفاندوفسكي مع الفريق في الموسم المقبل، لكن تقارير ذكرت أن النادي يفكر في بيعه.