كشف استطلاع للرأي عن أن الأمريكيين يخيم عليهم التشاؤم بشأن الاقتصاد ورئاسة جو بايدن.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" ، وصف 63% ممن شملهم الاستطلاع حالة البلاد بأنها "غير مستقرة" و "مثيرة للقلق".

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، لا تزال الولايات المتحدة تواجه معدلات تضخم مرتفعة للغاية وارتفاع أسعار الطاقة وسط جائحة كوفيد .19

وبلغت نسبة تأييد بايدن 44% في الاستطلاع، وقال 56% إنهم لا يوافقون على طريقة تعامله مع منصب الرئاسة. وقال 65% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يشعرون بأن بايدن "بطيء في التفاعل" عندما تنشأ قضايا، وقال 69% إن الاقتصاد "سيء".

وشمل الاستطلاع عينة من 2041 شخصا بالغا وجرى بين 18 و 20 أيار/مايو بهامش خطأ أقل أو أكثر من 5ر2 نقطة.