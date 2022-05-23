عقد مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب إجتماعه الحادي والثلاثون للفترة الممتدة 2022 – 2025، وذلك يوم الخميس 19 مايو 2022 في القاهرة – جمهورية مصر العربية، وعلى جدول اعماله انتخاب رئيس ونائبين له والسادة اعضاء المجلس، وفق النظام الاساسي للاتحاد، وقد اجمع المجتمعون على انتخاب الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس ادارة ومدير عام مجموعة الإعتماد اللبناني، رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد.



كما انتخب د. عماد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة، نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون العالم العربي، والأستاذ عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون الإغتراب.



واصبح المجلس الجديد للاتحاد الذي تمتد ولايته لفترة ثلاث سنوات 2022-2025 على الشكل التالي:



•الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس ادارة ومدير عام مجموعة الإعتماد اللبناني – رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد (لبنان)



•الدكتور عماد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة - نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون العالم العربي (الكويت)



• عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب - نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون الإغتراب (المغرب)



كما وانتخب المجلس السادة الاعضاء:



• الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس ادارة، بنك الكويت الدولي (الكويت).



• طارق فايد، رئيس مجلس ادارة، بنك القاهرة (مصر).



• الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس ادارة، إتحاد مصارف الكويت والبنك التجاري الكويتي (الكويت).



• عبد المحسن الفارس، عضو مجلس ادارة، مصرف الانماء (السعودية).



• عبد الرزاق الترهوني، رئيس مجلس ادارة، مصرف الجمهورية ورئيس إتحاد المصارف الليبية (ليبيا).



• زياد خلف، رئيس مجلس ادارة، مصرف التنمية الدولي (العراق).



• أحمد حميد الذيب، الرئيس التنفيذي، بنك كاك الدولي (جيبوتي).



• محمد وجيه البزري، رئيس مجلس ادارة، البنك الإسلامي اللبناني ورئيس غرفة التجارة الدولية في لبنان (لبنان).



• خلود السقاف، رئيس مجلس ادارة ، صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي (الاردن).



• د. مروان عوض، المدير العام، الأولى الدولية للإستشارات والتحكيم (الاردن).



• منى سعيد قطوفي، المندوب العام، الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (تونس).



• جوزيف نسناس، المدير الإقليمي، بنك القاهرة عمان (فلسطين).



• محمد جميل برو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بنك الإمارات دبي الوطني-مصر (مصر).