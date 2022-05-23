غيب الموت اليوم الداعية احمد القطان عن عمر يناهز ال 76 عاما بعد رحلة دعوية حافلة.

والداعية مواليد منطقة المرقاب في 6 ديسمبر 1946 ، حاصل على دبلوم المعلمين من معهد المعلمين عام 1969 ، وانتهج طوال مسيرته منهج الوسطية والاعتدال في دعوته وتبنيه للقضايا الإسلامية وتربيته للأجيال المسلمة حتى اختير كأفضل أستاذ للجيل المسلم في جائزة أستاذ الجيل والمقدمة من جلالة ملك البحرين في عام 2009.

تبنى الراحل قضية الدفاع عن المسجد الاقصى فأسس منبر الدفاع عن الاقصى واعلن عنه عام 1979 ، وتنقل بين مساجد الكويت محاضرًا وخطيبًا كمسجد العلبان ثم مسجد المزيني ثم مسجد الكليب ثم مسجد ضاحية جابر العلي ثم مسجد جابر العلي في منطقة جنوب السرة وغيرها من المساجد.

قدم الراحل الدروس والمحاضرات التطوعية والثابتة في مدارس الكويت الهادفة لإعداد الجيل والنشء المسلم وذلك منذ تقاعده عن العمل عام 1996 ، كما قدم العديد من الدروس الثابتة والسلاسل الكاملة في إذاعة القرآن الكريم مثل برنامج مسيرة الخير وسلسلة الفاروق بعد الصديق وسلسلة ذي النورين والسبطين وكذلك سلسلته السمعية الرائعة (رياض الصالحين).كما كان للراحل دروسًا في لجان العمل الاجتماعي والفضائيات والمؤتمرات ولجان العمل النسائي ومراكز القرآن.

ساهم القطان رحمه الله أثناء الغزو الغاشم في توحيد الصفوف وطمأنة القلوب وكسب تأييد الشعوب عبر السفر إلى البلدان العربية والعالمية وشرح القضية الكويتية في لقاءات جماهيرية حاشدة كما حدث في الجزائر وفرنسا وبريطانيا وأمريكا حتى تم التحرير بفضل الله تعالى.

كما ساهم رحمه الله في دعم الطلبة المغتربين كمستشار لهم منذ عام 1984 وذلك بمتابعتهم والمشاركة في مؤتمراتهم وملتقياتهم السنوية سواء في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أو رابطة الشباب العربي المسلم متبنيًا جميع قضايا المسلمين وحتى عام 1994.

وعمل القطان رحمه الله مستشارا في العديد من اللجان الخيرية التي تخدم المسلمين في العديد من القارات مثل دول إفريقيا والفلبين وباكستان من خلال الإشراف على إقامة المشاريع التنموية كالمدارس ودور الأيتام وغيرها. وكذلك العمل في لجنة التعريف بالإسلام الداعية إلى نشر وتعريف الدين الإسلامي لغير المسلمين.

من إصداراته :. للعبرة والتاريخ " مقالات دينية واجتماعية وسياسية ".- . ذاتية المؤمن .. طريق النماء.-. شيخ الإسلام .. أحمد تقي الدين ابن