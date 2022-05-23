قال الخبير الفلكي د.عادل المرزوق: كما توقعنا، فقد هبت على البلاد الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها على 45 كلم/س، وهي عاصفة محملة بالغبار الاحمر والذي كان يسمى في الماضي «الطوز».



وأضاف: هذا الغبار الأحمر أو هذا الطوز هو نتيجة أولا لتجفيف منطقة الأهوار وتقليص مساحتها وسط العراق، وثانيا قلة الأمطار بشكل كبير هذا العام، الأمر الذي أدى إلى انعدام الغطاء النباتي في هذه المنطقة والذي كان يؤدي إلى تماسك التربة وعدم تطايرها في الهواء مع أي رياح منشطة تهب على هذه المنطقة.



وزاد الخبير الفلكي بقوله: لكن وبسبب ارتفاع درجة الحرارة العالية في هذه المنطقة التي وصلت إلى 46 درجة مئوية تكوَّن منخفض جوي عميق تبلغ قوته أدنى من 950 مليبار متمركز حاليا في منطقة وسط العراق وتحديدا في جنوب مدينة بغداد وممتدا إلى منطقة شمال الخليج العربي وممتدا إلى الغرب من وسط العراق إلى شمال شرق شبه الجزيرة العربية وتحديدا جنوب رفحة والى الجنوب منها.



وأوضح ان عاصفة الغبار الأحمر أو «عاصفة الطوز» كما كانت تسمى في الماضي أدت إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية ووصلت إلى أقل من 750 مترا كما توقعنا نهار أمس.



وناشد المرزوق الجميع البقاء في المنازل وعدم الخروج منها وإغلاق كل نوافذ البيت حتى نهاية العاصفة، لافتا الى ان هذا الطقس سيستمر الى قبل منتصف الليل، حيث من المتوقع ان تبدأ سرعة الرياح تخف، حيث يترسب الغبار تدريجيا مساء اليوم، لكنه يكون غبارا خفيفا وعالقا في الجو، وسرعة الرياح من المتوقع ان تكون بين 15 و25 كلم/ س في نهار يوم الثلاثاء مع انخفاض في درجات الحرارة التي من المحتمل ان تصل الى 37 درجة مئوية مع ارتفاع طفيف في عمق المنخفض الجوي، والذي من المتوقع ان يكون بين 1004 و1006 مليبار وان يكون الجو يوم غد الثلاثاء افضل كثيرا من اليوم الاثنين، والرياح ستكون خفيفة فيه.