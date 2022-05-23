قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان اليوم الاثنين، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، إن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد 7.4% هذا العام.

وعرض توقعات بنمو الناتج المحلي النفطي السعودي 19% هذا العام.

وفي تصريحات سابقة، توقع وزير المالية السعودي أن تحقق المملكة نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي، المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية المملكة 2030".

من ناحية أخرى، أكد الجدعان أن تخصيص فوائض النفط سيتم وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وأضاف: "ما زلنا نعمل على فصل الاقتصاد عن عوائد النفط".

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستغلال المكاسب النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفقًا لتصريحات أخرى لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم.

من جانب آخر، قال وزير المالية السعودي، إن حكومة المملكة تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.3% بنهاية العام.

كما شدد على ضرورة إيلاء المؤسسات الدولية انتباهها بسرعة وجدية لدول المنطقة.