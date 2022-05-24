twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العسعوسي الثلاثاء 2022/5/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2360 A+ A- استمع النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وبسام العسعوسي وعبدالرحمن العسعوسي وعصام العسعوسي يهنئوند.حمد المطر ووالد المعرس بشار العسعوسيعبدالرحمن صالح العسعوسي مع المعرس ووالده بشار العسعوسي وعبدالخالق الرويح وعبدالله العسعوسيد.خالد السلطان خلال عقد القرانالمعرس عبدالرحمن العسعوسيالنائب السابق دعيج الشمري وحمد بودي يباركان (ريليش كومار)المعرس مع والده بشار العسعوسي وعمه عبدالخالق الرويحد.يعقوب الرفاعي يقدم التهانيعادل العسعوسي وعبدالوهاب عادل العسعوسي يباركانضاري السعيدي يقدم التهانييعقوب اليوسفي يباركالمعرس وعمه عبدالخالق الرويح وعبدالرحمن الرويح وعبدالوهاب الرويحماجد المطيري يقدم التهانيطلال العسعوسي يباركإبراهيم المهيني وحمد بوديمشعل نواف الشمري وبشار العسعوسيوليد البدر مباركاجودة الفارس مباركام. يوسف جزاع القحص يقدم التهانيعبدالله العماني ومجيد الحربي وأحمد الرويح وصلاح البالول يباركونم.حسن الباذر يباركتهنئة من أنور الرويح احتفل بشار عبدالرحمن العسعوسي بعقد قران نجله عبدالرحمن، وذلك بحضور عدد من النواب والشخصيات وجمع من الأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بهذه المناسبة السعيدة. ألف مبروك.