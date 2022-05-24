احتفل بشار عبدالرحمن العسعوسي بعقد قران نجله عبدالرحمن، وذلك بحضور عدد من النواب والشخصيات وجمع من الأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بهذه المناسبة السعيدة.



ألف مبروك.