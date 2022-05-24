محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تلقت عروض شركات المقاولات الخاصة بعقد بناء مرفق طويل الأجل لاختبار النفط في حقل الصابرية في الكويت. وقالت انه تم تقديم العطاءات من قبل المقاولين في 17 مايو الجاري، استنادا للمعلومات التي حصلت عليها من ميد بروجكتس التي تتبع نشاط المشاريع الإقليمية، وقد تم تقديم العطاءات بعد عدة تمديدات للمواعيد النهائية.



تجدر الإشارة الى أن هذا المشروع قد تعرض للتأخير عدة مرات أثناء إجراء المناقصة حيث طرحت شركة نفط الكويت مناقصة المشروع في ديسمبر 2021 مع تحديد يوم 22 مارس موعدا نهائيا لتقديم العطاءات.



ثم مددت الشركة الموعد النهائي إلى 26 أبريل ثم 17 مايو، وتقدر قيمة المشروع بـ50 مليون دولار ويشمل نطاق العمل فيه: بناء مرفق اختبار طويل الأجل، بناء مرفق مؤقت، بناء وحدات استعادة الهيدروكربونات وتركيب أنظمة اختبار الآبار وتركيب نظام معالجة الغاز وتركيب نظام موازنة الغاز وتركيب نظام معالجة وإعادة حقن المياه وتركيب نظام إعادة حقن الغاز وتركيب نظام تخزين الغاز وتركيب أنظمة نزع الماء وتركيب نظام معالجة الزيت الخام.



وانتهت «ميد» الى القول بأن هذه المناقصة تعتبر واحدة من العديد من المناقصات في قطاع النفط والغاز في الكويت التي تم تأجيلها في الأشهر الأخيرة، حيث أثرت عدة عوامل رئيسية سلبا على مشاريع النفط والغاز.