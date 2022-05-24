في إطار التعاون والتنسيق بين البنك التجاري الكويتي وكلية الكويت التقنية، وتأكيدا على حرص البنك على رعاية ومتابعة الأنشطة الطلابية في مختلف الجامعات والكليات والمعاهد من أجل صقل مهارات الطلبة والطالبات وتوجيهها نحو اتجاهات تخدم اهدافهم الوظيفية المستقبلية، قام البنك التجاري الكويتي بالتعاون مع كلية الكويت التقنية متفردا ومن بين جميع المؤسسات برعاية «يوم المشروع» الذي تمت إقامته في كلية الكويت التقنية مؤخرا بحضور مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله كأحد أفراد اللجنة التحكيمية القائمة على تقييم المشاريع التقنية التي قام الطلبة باستعراضها.



وفي هذا السياق عبر صادق عبدالله عن سعادته بحضور هذه الفعالية ومشاركته الهيئة التعليمية بالجامعة عند تقييم المشاريع التكنولوجية التي قدمها الطلبة، منوها أن المشاريع التي استعرضها الطلبة كانت مفيدة وهادفة مما يدل على الابداع الذي يتميز به طلبة وطالبات كلية الكويت التقنية، ومؤكدا في الوقت نفسه حرص فريق الموارد البشرية في البنك التجاري على التواجد الدائم في أي أنشطة تخدم الطلبة بهدف اعطائهم بعض الإرشادات بشأن هذه المشاريع وكذلك بعض الأفكار التي يمكن تبنيها بما يسهم في الاستفادة من هذه المشاريع وتسخيرها في سوق العمل مستقبلا.