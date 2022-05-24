بدأ بنك الكويت الوطني في استقبال طلبات التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2022 والمخصص لطلبة المدارس من خلال الموقع الإلكتروني للبنك وذلك لغاية 18 يونيو.



وينطلق البرنامج في 26 يونيو، وينقسم إلى أربع دورات تدريبية مدة كل واحدة منها اسبوعان وتشتمل على حلقات تدريب وورش عمل بالتعاون مع شركة Creative Confidence.



وتبدأ الدورة الثانية في 17 يوليو، بينما تتوزع الدورات اللاحقة على التواريخ التالية 31 يوليو والدورة الأخيرة في 14 أغسطس وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر، إن تنظيم برنامج التدريب الصيفي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني، ويضاف إلى مبادراته السنوية الهادفة إلى توفير كل أشكال الدعم للشباب ولا سيما الطلبة.

وأضاف أن بنك الكويت الوطني ينظم هذا البرنامج للعام التاسع عشر على التوالي، ويشهد اقبالا متزايدا في كل عام.

ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تشجيع الطلبة خلال فترة اجازاتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما أنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل. وبإمكان الراغبين بالتسجيل من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني لتعبئة نموذج التسجيل.

ويتضمن برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة واتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج.

ويتخلل هذه الدورات جولات للمشاركين لإتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك.