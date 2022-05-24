اختتم بنك بوبيان رعايته ومشاركته في المعرض الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأمريكية للشرق الأوسط AUM، وذلك في إطار اهتمام بنك بوبيان بالشباب ضمن مسؤوليته الاجتماعية وحرصا منه على توفير فرص وظيفية مميزة لهم في سوق العمل.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني: سعداء بالانضمام مرة اخرى للمشاركة في المعرض الوظيفي لجامعة AUM والذي يأتي للتأكيد على اهتمامنا في بنك بوبيان بالعنصر البشري من الشباب وتطويره وفق استراتيجية ننتهجها بما يتوافق مع رؤية البنك 2024.



واضاف: تأتي هذه المشاركة ضمن المسؤولية الاجتماعية لبنك بوبيان تجاه شريحة الشباب من حديثي التخرج وخطة البنك في التعريف بالدور الكبير والاهتمام الذي يوليه للموارد البشرية الوطنية، حيث يعتبر من البنوك المميزة في استقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها.

واشار الى ان دور البنك لا يقتصر فقط على مجرد توظيف او تعيين الطاقات الشابة، بل يمتد إلى استقطاب المميزين منهم وصقل مهاراتهم وتدريبهم عبر مجموعة من البرامج التدريبية الاحترافية مع كبرى شركات التدريب والاستشارات التدريبية، الأمر الذي يؤهلهم إلى الارتقاء بمستوى بيئة العمل في بوبيان والقطاع المصرفي ككل.



وأوضح الرحماني انه خلال فترة المعرض التي استمرت خمسة أيام تم خلالها التواصل من قبل فريق الموارد البشرية من بنك بوبيان مع الشباب الراغب في العمل القطاع المصرفي عموما وبنك بوبيان على وجه الخصوص، متناولين شرحا كاملا لهم عن طبيعة العمل في بوبيان وما يميزها واختلافها عن بقية المؤسسات الاخرى خاصة ما يتعلق بجانب دعم الشباب ومنحهم فرص الابتكار والإبداع.