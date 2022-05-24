في إنجاز مرموق ورائد على مستوى الدول العربية، كشفت وزارة النفط عن فوز البحث المقدم من قبل برنامج الشؤون الفنية في الوزارة بالمركز الثاني في الجائزة العلمية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوابك)، وذلك للبحث العلمي المقدم تحت عنوان الآفاق المستقبلية للطاقات المتجددة وانعكاساتها المحتملة على الصادرات النفطية في الدول الأعضاء لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن البحث المقدم تناول تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتأثيراتها البيئية والانعكاسات المحتملة على مكانة النفط في مزيج الطاقة العالمي، حيث استعرض البحث ضمن فصوله الستة إلى إيجاد حلول عملية للاستفادة من الطاقات المتجددة والعمل على تمديد العمر الافتراضي لمخزون الوقود الأحفوري والاحتفاظ به كاحتياطي للأجيال القادمة.



وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح إن التتويج المتميز لوزارة النفط من قبل منظمة عريقة بمكانة «أوابك» عن البحث المقدم من قبل برنامج الشؤون الفنية يبرز ريادة الوزارة في جميع أوجه الأنشطة، حيث تعكس هذه الجائزة تقديرا لكافة العاملين في الوزارة عن الأداء المتميز الذي أظهرته كافة البرامج والإدارات والعمل بروح الفريق الواحد والحرص على التفوق على مستوى دول المنظمة في الأبحاث المتخصصة التي تتناول قضايا حساسة في قطاع النفط والغاز.



من جانبه، قال وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م. خالد الديين إن فوز الوزارة بالجائزة جاء نتاج عمل دؤوب ومثابرة قام بها فريق العمل من برنامج الشؤون الفنية وبتناغم كافة أعضاء الفريق ومبادرتهم في الإعداد والتقديم تحقيقا لإثراء العمل البحثي في الصناعة البترولية.