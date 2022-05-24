دارين العلي





وسع فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملاته الخاصة والمشتركة مع الجهات الحكومية في التفتيش على المخالفات والتعديات على الشبكة، وذلك مع بدء ارتفاع الأحمال والطلب على الطاقة مع اقتراب مرسم الذروة بارتفاع درجات الحرارة.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الحملات التي شملت مختلف مناطق المحافظات الشمالية أسفرت خلال الشهر الجاري عن 180 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة، لافتة إلى ان الفريق يركز حاليا على ظاهرة بيوت الصفيح وسكن العزاب والتي تعتبر عشوائيات تشكل خطرا على الشبكة وعلى السلامة العامة بسبب التمديدات المخالفة.

ونبه الشمري ملاك العقارات لرعاية شؤون عقاراتهم وعدم إعطاء الثقة التامة للمستثمرين في تلك العقارات، والتحقق دائما من عدم وجود مخالفات في تلك العقارات تحاشيا لتحمل المسؤولية القانونية عنها.