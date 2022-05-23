عبدالعزيز الفضلي

تـدارسـت وزارة التربية تقارير إدارة الأرصـاد الـجـويـة بـشأن أحوال الطقس والـمـوجـة الـغباريـة الـتي تـمـر بـهـا الـبـلاد حـالـيا، حيث ان الـغبار سيبدأ بـالـترسـب مـساء الـيوم حسـب تـوقـعات إدارة الأرصـاد الـجـويـة والـتي تفيد بانتهاء الموجة الـغباريـة هـذه الـليلة.



وبـنـاء عـليه، وحـرصـا عـلى مصلحة الطلبة وانـتظام العملية التعليمية، وحفاظـا عـلى عـملية سير الامتحانـات الـمقررة للأيـام الـمقبلة، تعلن وزارة التربية عـن اسـتمرار الـدراسـة ليوم غد الثلاثاء الـمـوافـق/٢٠٢٢/٥/٢٤ م كـالـمعتاد وذلك لجـميع الـمـراحـل فـي الـتعليم العام والخاص والـنـوعـي والـتعليم الـديـني.



وتؤكد وزارة التربية حـرصـها الـدائـم وذلـك مـن خـلال الإدارات الـمـدرسـية على توفير كافة الاجــراءات اللازمـة لـلحفاظ على سلامة

ابـنـائـنـا الـطـلبة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لاستمرار الـدراسـة بشكلها الطبيعي، متمنية التوفيق والنجاح للجـميع.