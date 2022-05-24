سلطان العبدان

أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، أن منحة المتقاعدين هي رغبة من حضرة سمو ولي العهد، وسوف تحسم خلال أيام معدودة، داعيا إلى ترك الأمر للتنسيق بين رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء بعيدا عن المزايدات في هذا الأمر.

وقال في تصريح صحافي على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي: "إن المتقاعدين وأهل الكويت كلهم محشومون، لكن هذا الأمر محسوم بالاتفاق"، مستدركا بالقول «لندع رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء يتفقان على موعد لعقد جلسة لصالح المتقاعدين، أما المفردات الأخرى فليس لها داع، فهم محشومون ونحن أصلا في خدمتهم».

وتابع الشحومي «انتقد كيفما تشاء، لكن اختر المفردات حتى لا نصيب الشعب الكويتي بكلمات ليس لها معنى، فنحن موجودون لخدمتهم، وإن قصرنا ففي الانتخابات القادمة الشعب يقول كلمته فينا». وأوضح الشحومي أن منحة المتقاعدين هي رغبة سمو ولي العهد، ولسنا أحرص من سموه على هذا الملف أبدا»، مضيفا «لكن والدكم صاحب السمو الأمير خارج الكويت والأمر يحتاج إلى تنسيق، وخلال أيام معدودة الأمر سينتهي، وأعضاء اللجنة المالية لم يقصروا وقالوا إن هذا الأمر محسوم بالاتفاق». ودعا الشحومي إلى «عدم نسب شيء غير جيد إلى وطننا، ولن أسكت عن هذا الأمر، يزعل من يزعل هذا آخر همي، ونحترم وجهات النظر والأفكار والاختلاف في الآراء».

وشدد على ضرورة عدم تصوير الكويت بصورة سيئة، مستدركا بقوله «لابد من التفاؤل والدفاع عن وطننا، وإلا كيف نبني وطنا وكيف يتعلم الشباب الذي يبدع في بعض المجالات؟! فلابد من التفاؤل حتى نعطي دافعا للمستقبل».