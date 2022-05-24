قال نائب رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة طالبان الملا عبد الغني برادر، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستوقع اتفاقا مع الإمارات لتقاسم المسؤولية عن تشغيل المطارات في أفغانستان.

جاء إعلان برادر على موقع "تويتر" بعد محادثات استمرت على مدى شهور بين الحركة وكل من الإمارات وتركيا وقطر سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن التعاون الأمني في المطارات.

وأرسلت قطر وتركيا فرقا فنية مؤقتة للمساعدة في العمليات والأمن بالمطارات بعد أن غرقت أفغانستان في الفوضى عندما استولت طالبان على السلطة العام الماضي مع انسحاب القوات الأجنبية.



