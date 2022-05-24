بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون أحمد العنزي، عن استئناف إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية بعد توقف أكثر من عامين بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار في تصريح صحافي، أن البداية ستكون بانتخابات جمعية خيطان التعاونية التي ستجرى غدا الأربعاء، بعد أن كان مقررا اجراؤها يوم الاثنين الماضي وتأجلت بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية وموجة الغبار التي عمت البلاد.

وذكر العنزي أن الانتخابات ستكون في في مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة بنين من الخامسة حتى الثامنة مساء، مضيفا أن التصويت سيكون من خلال البطاقة المدنية.

وأوضح أن عدد المرشحين في انتخابات جمعية خيطان بلغ اثني عشر مرشحا يتنافسون على تسعة مقاعد، لافتا إلى أنه تم تخصيص عشر لجان للرجال وتسع لجان للنساء.

واضاف العنزي أن قطاع التعاون بجميع قطاعاته سخّر كل الامكانيات لإجراء هذه الانتخابات على أكمل وجه من خلال الفرق المشكّلة والمشرفة على عملية الاقتراع.