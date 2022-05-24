دعت وزارتا الخارجية والدفاع العراقيتان اليوم الثلاثاء، المواطنين العراقيين الى الابلاغ عن اي معلومات لديهم عن المفقودين الكويتيين داخل العراق او اي معلومات عن اماكن وجود الممتلكات الكويتية المتمثلة في المحفوظات والارشيف الاميري.

وذكرت الوزارتان في بيان، ان ذلك يأتي تماشيا مع متطلبات هذا الملف الانساني وتعبيرا عن حرص العراق حكومة وشعبا على بذل اقصى درجات التعاون المبني على اسس الاخوة وحسن النية وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن.

وخصصت الوزارة أرقام هواتف لتقديم المعلومات وهي رقمان لوزارة الخارجية ( 009647901935622 - 009647901935623 ) ورقم لمديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع العراقية ( 009647901945476 ) وثلاثة ارقام للجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق ( 009647730157444 - 009647901930784 - 009647502120245 ) فضلا عن التواصل مع سفارات وقنصليات العراق في الخارج.

وتوجه الوزارتان بين الحين والاخر دعوات لمواطنيهم للابلاغ عن الرفات الكويتيين اذ تتولى مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع متابعة الملف والتقصي داخليا بينما تتولى وزارة الخارجية المتابعة خارجيا.