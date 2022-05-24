شدد المستشار في الديوان الأميري في البلاد، الشيخ فيصل الحمود، على ضرورة الاهتمام بالشباب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم ومعرفة آرائهم وتطلعاتهم والاستماع لأفكارهم ودعمهم من أجل تطوير وتعزيز قدراتهم الإبداعية ومواهبهم، خصوصا أنهم ركيزة البناء والتطوير في المجتمعات.

وقال الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحافي، إن للشباب دور في كل جهد ومسعى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أنه في ظل المتغيرات والتحديات التي تعيشها الأوطان العربية لا بد ان يكون للشباب الدور الفاعل بل الاساس في هذه المرحلة بالتسلح بالعلم الرصين وان يكون ولاؤهم الأول للوطن ورفعته وإزدهاره وخدمة مجتمعاتهم سواء كانوا على مقاعد الدراسة او في معترك الحياة.

وشدد الحمود على ضرورة تكاتف جميع الجهات لاستثمار طاقات الشباب وحماسهم وإبداعاتهم وايجاد حلول لحاجاتهم، وإزالة المعوقات والتحديات التي أمامهم، ومناقشة البرامج التي من شأنها دعم القطاع الشبابي واستيعاب الشباب بشكل كامل، ذلك الامر الذي يزيد من إدماج الشباب في المجتمع بشكل ايجابي .

يذكر أن الشيخ فيصل الحمود قد ترأس المجلس الاعلى للشباب العرب لمدة أربع سنوات وضع خلالها إستراتيجية عمل وخارطة طريق ومنهج مسار تطوير ناجح للشباب .