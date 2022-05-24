عبدالعزيز الفضلي

أعـلـن الـوكـيـل الـمـساعـد لـلتعليم الخاص والـنـوعـي د.عـبـدالـمحسن الـحـويـلـة، عـن إعـفاء ابـنـائنـا الـطلبة المقيمين بصورة غير قـانـونـية "البدون" مـن سـداد رسـوم فـرق الـشـريـحـة فـي الـمـدارس الـخاصـة الأهـلية الـعـربـيـة والـنموذجـية بجـميع مـراحـلها التعليمية المختلفة.

وأكـد الـدكـتـور الـحـويـلـة تحـمل وزارة الـتربـية بـالـتعاون مع بيت الـزكـاة الـكـويـتي بسـداد فـرق الـشـريـحة لجـميع الـطـلاب والــطـالـبـات الـمشمولـين بـرعـايـة الـصندوق الخيري لـلعام الـدراسـي الـحـالـي ٢٠٢١/٢٠٢٢ لجـميع الـطـلاب الـمشمولـين مـن الإخـوة الـمقيمين بصورة غير قـانـونـية.

وقـال الـحـويـلـة فـي تصريح صحافـي الـيوم، إنـه فـي إطـار حـرص دولـة الـكـويـت مـمثلة في وزارة التربية- قطاع التعليم الخاص والـنـوعـي - على التخفيف من معاناة أبنائها الطلبة مـن الـمقيمين بصورة غير قـانـونـية قامت اللجنة المختصة بالإشراف على أعـمـال الـصندوق الخيري بتوفير الـدعـم الـمـالـي بـالتنسيق مع بيت الزكـاة بـموجـب اتـفـاقـيـة الـتعاون بشأن سـداد فـرق الـشـريـحـة لـطـلاب الـمدارس العربية الأهـلية ( شريحة أ ) والنموذجـية الـمشمولين بـرعـايـة الـصندوق الخيري والـبـالـغ عـددهـم ۹۳۱۸ طالبا وطالبة في مختلف المراحـل الـتعليمية.

وبينما ثـمن د. الـحـويـلـة الـدور الـمجتمعي الـذي يـقوم بـه بـيـت الـزكـاة ودعـمـه فـي سـداد رسـوم فـرق الـشـريـحـة لـعـدد ٧١٣٨ طـالـب مـن الـمقيمين بصورة غير قـانـونـية، أشـار إلى أن الـوزارة تحـملـت مـن مـيزانية الـصندوق الخيري سداد رسـوم فـرق الـشـريـحـة لـبـاقـي الـمتعلمين الآخـريـن مـن ذات الفئة، والبالغ عددهم (٢١٨٠) طـالـب ،تحقيقا لمبدأ المساواة بين جـميع الطلبة.

واختتم الـحـويـلة تصريحه قائلاً : إن الـكـويـت بـمختلف مؤسساتها حريصة على تجسيد ثـوابـتهـا الـراسـخـة فـي الـتعـامـل الانـسانـي والـحضاري مع كل من يعيش على أرضـها الـطيبة انسجاما مع ما جبل على الـمجتمع الـكـويـتـي عـبـر تـاريـخـه.