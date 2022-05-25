دارين العلي



أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.خليفة الفريج أن الوزارة بصدد إصدار قرار يتضمن تحديد موعد نهائي للموظفين الراغبين في تقديم بيع اجازاتهم، مبينا أنه على الأرجح سيحدد القرار نهاية شهر يونيو المقبل كآخر موعد لتقديم طلبات بيع الاجازات على أن يتم فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في مدة لاحقة من العام الحالي.

وقال الفريج في تصريح صحافي ان قرار بيع الاجازات الذي اصدرته الوزارة في 21 ابريل الماضي لم يكن محددا بمدة معينة لتقديم الطلبات، لذا تم تحديد موعد نهائي يسمح فيه للموظفين تقديم طلباتهم حتى يتسنى للوزارة حصر وتدقيق طلبات الاجازات لمعرفة المبالغ المراد صرفها قبل مخاطبة وزارة المالية، مشيرا إلى استلام قطاع الشؤون الإدارية 4972 طلبا منذ فتح باب استقبال الطلبات.

وكان قرار بيع الاجازات السابق قد حدد آلية عملية الصرف بعد استيفاء الموظفين من أصحاب الطلبات للشروط والضوابط لقرار مجلس الخدمة المدنية 2/2022، بحيث تبدأ عملية الصرف من موقع عمل الموظف، من خلال تعبئة نموذج صرف البدل، ومن ثم اعتماده من مسؤوله المباشر، ليتولى قطاعه المعني التنسيق مع الإدارات المعنية في القطاعات المختلفة، بتقديم البدل من دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي.

وكما حددت القرارات أيضا الخطوات التي تبدأ بعد تسلم إدارة شؤون العاملين الطلب عن طريق التراسل الإلكتروني workflow، وقيامها بإرسال النماذج إلى الشؤون القانونية، للتأكد من عدم وجود عقوبة تأديبية على صاحب الطلب، ومن ثم تقوم الشؤون الإدارية بإرسال الكشوف إلى القطاع المالي ليتسنى لإدارة الشؤون المالية حصر الطلبات المقدمة، تمهيدا لمخاطبة وزارة المالية.