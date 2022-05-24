تعتزم مجموعة سامسونج جروب الكورية الجنوبية العملاقة زيادة إنفاقها بأكثر من 30% إلى 450 تريليون وون (360 مليار دولار) خلال خمس سنوات مقبلة إلى 2026 بهدف تعزيز أداء الشركة في مختلف المجالات من الرقائق حتى صناعة العقاقير الطبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المجموعة التي تمتلك شركات مثل سامسونج إلكترونيكس وسامسونج بيولوجيكس القول إنها تعتزم توفير 80 ألف وظيفة حتى 2026 وأغلبها في قطاعي أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية الدوائية.

وأشارت بلومبرج إلى أن سامسونج جروب التي تديرها واحدة من أعرق وأغنى العائلات في كوريا الجنوبية واحدة من عدد محدود من الشركات الكورية الجنوبية العملاقة التي كشفت عن خططها الاستثمارية للسنوات الخمس المقبلة مع تولي الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يوون سوك يول الحكم يوم 10 أيار/مايو الحالي.

يأتي ذلك في حين أعلنت شركة "سامسونج بيولوجيكس" ذراع التكنولوجيا الحيوية لمجموعة "سامسونج" الكورية الجنوبية، إغلاق مشروعها المشترك مع شركة الصناعات الدوائية متعددة الجنسيات "أسترازينيكا" بسبب تعليق تطوير أحد منتجات البدائل الحيوية.

جاءت هذه الخطوة بعد شهرين من موافقة مجلس إدارة "سامسونج بيولوجيكس" على تصفية شركة "أركيجين" للتكنولوجيا الحيوية وهي عبارة عن مشروع مشترك بنسبة 50%50-% تم إنشاؤه في عام 2014 مع شركة "أسترازينيكا".

كانت شركة "أركيجين" مسؤولة عن تطوير المنتج "SAIT101"، وهو بديل حيوي للجسيم المضاد وحيد النسيلة "ريتوكسيماب" الذي يُستخدم في علاج سرطان الغدد الليمفاوية. ويُذكر أن البدائل الحيوية هي نسخة مشابهة جدا للعقارات البيولوجية المرجعية المعتمدة في العلاج بالفعل.