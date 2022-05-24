أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الثلاثاء أن العجز في الميزانية تراجع في نيسان/أبريل الماضي على أساس سنوي، إلا أن مقداره مَثّل رابع أعلى مستوى على الإطلاق.

وتراجع صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك، بـ 6ر5 مليار جنيه إسترليني إلى 6ر18 مليار جنيه إسترليني في نيسان/أبريل.

إلا أن هذا العجز يشكل رابع أعلى عجز منذ بدأت السجلات في 1993 ، كما جاء متجاوزا توقعات الخبراء بعجز عند 8ر17 مليار جنيه إسترليني.

وأظهرت البيانات أن إيرادات الحكومة المركزية ارتفعت بنسبة 5ر16% ، فيما تراجع الإنفاق بنسبة 5ر4% .

وبلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 7ر2347 مليار جنيه إسترليني عند نهاية نيسان/أبريل، تمثل 7ر95% من الناتج المحلي الإجمالي.