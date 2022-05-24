التقى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم مع قادة أكبر مزودي المياه في المناطق الحضرية في الولاية وناشدهم تكثيف الجهود لحث السكان على ترشيد استخدام المياه مع استمرار تفاقم الجفاف.

وحذر من أنه إذا لم تتحسن الأمور هذا الصيف، فقد تضطر الولاية إلى فرض قيود إلزامية على المياه طوال الوقت، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

ودعا نيوسوم قبل عشرة أشهر سكان كاليفورنيا إلى خفض استخدام المياه طواعية بنسبة 15%، لكن الولاية لا تزال بعيدة عن هذا الهدف.

وكانت أحدث أرقام الترشيد ضعيفة بشكل خاص. وزاد استخدام المياه في المدن والبلدات بنسبة 19% تقريبا خلال شهر آذار/مارس ، وهو شهر دافئ وجاف بشكل خاص. "

وقال نيوسوم في بيان: "تحتاج كل وكالة مياه في جميع أنحاء الولاية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتواصل بشأن حالة الجفاف الطارئة وتنفيذ تدابير الترشيد".

وأضاف: "أجرى سكان كاليفورنيا تغييرات كبيرة منذ الجفاف الأخير، لكننا في الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاعا في استخدام المياه، خاصة مع دخولنا أشهر الصيف. علينا جميعا أن نكون أكثر تفكيرا حول كيفية جعل كل قطرة مهمة".

يشار إلى أنه خلال جزء من موسم الجفاف في فترة 2016-2012 ، أمر الحاكم آنذاك جيري براون بتخفيض إلزامي بنسبة 25% في استخدام المياه في المناطق الحضرية. واستجاب العديد من سكان كاليفورنيا عن طريق التقليص واتخاذ خطوات مثل تحويل المروج إلى نباتات تتحمل الجفاف.