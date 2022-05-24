حنان عبدالمعبود

أكد مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان اتخاذ وزارة الصحة سلسلة من الإجراءات الوقائية الاستباقية التي تأتي ضمن سياسة الترصد والتقصي المبكر للكشف عن مرض جدري القردة في مختلف المرافق الصحية والحدودية بناء على بروتوكول علمي عالمي معتمد، مؤكدا في الوقت نفسه خلو البلاد من هذا المرض.

جاء هذا ضمن تصريح إعلامي أكد خلاله أن الوزارة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لتزويدها بأحدث التقارير والتوصيات العلمية المتعلقة بجدري القردة، والذي تم رصده في أكثر من دولة حتى الآن.

وأضاف: «اننا متابعين لأي تحديثات عالمية في هذا الصدد وكذلك الحالات الجديدة التي يتم الإعلان عنها عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية».

وأعلن السعيدان ان قطاع الصحة العامة في الكويت يقوم بتحديث كل الإجراءات سواء بالتقصي أو الإبلاغ، مبينا أن هذه الإجراءات تم تعميمها على المناطق الصحية، ولافتا إلى انها تتضمن آلية التعرف على الحالات والأعراض وكيفية التقصي عنها وطرق الإبلاغ بشكل صحيح، ومشددا في الوقت نفسه على أنه إلى الآن ليس لدينا أي حالات مشتبهة أو مؤكدة في الكويت.

وأشار إلى أن آلية التقصي تتضمن أعراض تمثل متلازمة معا، ومنها الطفح الجلدي ودرجة حرارة مرتفعة وعدة أعراض أخرى ويتم التقصي عنها اذا كان هناك اشتباه في الحالة فيقوم الطبيب بإبلاغ الفريق المختص من الصحة الوقائية، والذي بدوره يتابع مع الحالة حتى الوصول الى التأكد عبر الفحوصات المخبرية، وبعدها يتم التقصي عن المخالطين ورصد الحالات المخالطة للحالة المؤكدة هذا اذا كانت هناك حالة مشتبهة أو مؤكدة، وهو ما لم يحدث إلى الآن.