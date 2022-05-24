شارك ممثل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر وزير الخارجية اليوم الثلاثاء في جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعنوان (هيكل أمني جديد في الشرق الأوسط) بمشاركة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ورئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق مسرور البرزاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وتم خلالها تسليط الضوء على التحديات والأزمات في الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في ظل المتغيرات العديدة التي تشهدها الساحة الدولية بما في ذلك أهمية تعزيز الأمن الغذائي وانعكاس التطورات الدولية على الشرق الأوسط وعلى سوق الطاقة الدولية.