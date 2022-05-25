ما مقدار الوقت لمشاهدة التلفزيون دون المخاطرة بصحة القلب؟



قال باحثون في جامعة كامبريدج إن كسر عادة تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون يمكن أن يمنع آلاف الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب.



وينصح الباحثون الآن بتقليص وقت مشاهدة التلفزيون اليومي إلى أقل من ساعة، مشيرين إلى أن الجلوس بعد تناول وجبة مسائية كبيرة، وتناول وجبة خفيفة أمام التلفزيون، جميعها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وأشار الباحثون إلى أن الجلوس أمام التلفاز يمنع الناس من حرق السعرات الحرارية في العشاء ويعني أنهم يتناولون المزيد من رقائق البطاطس الدهنية والشوكولاتة.



وقدرت الدراسة أن 11% من حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية يمكن الوقاية منها عن طريق خفض مدة مشاهدة التلفزيون إلى أقل من ساعة في اليوم. ووجد الباحثون أن البالغين الذين جلسوا لفترة أطول أمام التلفزيون كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحالة القاتلة بنسبة تصل إلى 16%. وأظهرت الحسابات أنه يمكن منع حالة واحدة من كل 10 حالات من بين الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون بشكل أقل.



ولكن إذا لم يتمكن الأشخاص من التخلص من إدمانهم على الشاشة، فإن الخبراء ينصحونهم بالوقوف على الأقل والتنقل بين برامج التلفزيون التي يتابعونها لكسر فترات الخمول. ويجب عليهم أيضا التخلص من الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة، وفقا للأكاديميين الذين عملوا جنبا إلى جنب مع فريق في جامعة هونغ كونغ.



وقال كبير الباحثين د. يونجون كيم، من جامعة هونغ كونغ: «الحد من مقدار الوقت الذي تشاهد فيه التلفزيون جالسا يمكن أن يكون تغييرا بسيطا نسبيا في نمط الحياة يمكن أن يساعد الناس.. كل هذه الإجراءات يمكن أن تساعد بشكل أفضل في إدارة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية».



وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة BMC Medicine، قام الباحثون بحساب كيف يمكن الوقاية من 11% من حالات أمراض القلب التاجية إذا شاهد الناس التلفاز أقل من ساعة كل يوم. وأظهرت النتائج أن الذين يشاهدون التلفزيون لمدة تقل عن ساعة في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 16% مقارنة بمن جلسوا يشاهدون البرامج لمدة أربع ساعات أو أكثر. وقال الخبراء إن هذا المعدل المنخفض لأمراض القلب كان مستقلا عن أي مخاطر وراثية.

المصدر: ديلي ميل

