أفراد الكادر الطبي 4 أشخاص للحملات الأكثر من 100 حاج و2 للحملات الأقل منها

يجوز للشركات وفقاً لنظام الاتحاد التقدم للحج الميسر على أن تكون لها حصة واحدة فقط

أسامة أبوالسعود



كشفت مصادر خاصة من حملات الحج الكويتية ان ارتفاع أسعار خدمات المطوفين في المملكة ضاعفت أسعار رسوم الحملات أكثر من 200% هذا العام.



وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان أدنى حزمة من تلك الخدمات التي تقدم للحاج فئة (د) تبدأ من 6000 ريال وتصل لأكثر من 10 آلاف للفئة (أ) خلال موسم الحج للعام الحالي، لافتة إلى ان الشرائح مقسمة الى أ، ب، ج، د وأعلى الأسعار هي الفئة «أ» أو vvip، وهذا بخلاف رسوم القيمة المضافة وهذه رسوم أخرى تحصل من الحملات والتي كانت تدفع في السابق مبالغ لا تتجاوز 2000 ريال مع شيك المطوف، مبينة ان نقابة سيارات نقل الباصات أيضا أصابها نصيب من الزيادة بخلاف القيمة المضافة 15%.



وعن الأسعار هذا العام شددت المصادر إلى انها متفاوتة تبعا للخدمات المقدمة و«القادم أصعب».



وفيما يخص ترتيبات موسم الحج هذا العام أيضا أصدرت إدارة الحج والعمرة التعميم رقم 1443/14هـ والموجه إلى أصحاب حملات الحج الكويتية بخصوص توزيع أعداد الحجاج وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وجاء فيه:

٭ أولا: يتم توزيع أعداد الحجاج لموسم حج 1443هـ بالتساوي طبقا للمادة 26 من اللائحة التنفيذية رقم 2021/51.



٭ ثانيا: العدد المخصص لحجاج الكويت لموسم حج 1443هـ هو 3622 حاجا.

٭ ثالثا: بعد استقطاع نسبة 15% من العدد المخصص لحجاج الكويت لمشروع برنامج الحج الميسر تكون حصة كل حملة 41 حاجا ويشمل هذا العدد الكادر الطبي المرشد الديني صاحب الحملة.

٭ رابعا: الكادر الطبي يكون بعدد 2 للحملات الأقل من 100 حاج و4 للحملات الأكثر من 100.

٭ خامسا: شروط التسجيل للحجاج:



1- أن يكون الشخص لم يسبق له الحج.



2- أن يكون كويتي الجنسية.



3- اشتراطات استكمال التحصينات الأساسية بلقاحات معتمدة.



4- اشتراط تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.



5- اشتراط لبس الكمامة أثناء أداء مناسك الحج في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة في المملكة العربية السعودية.



6- اشتراط الحصول على تأمين يتضمن تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة تواجد الحجاج.



7- يكون حج هذا العام للفئة العمرية الأقل من 65 عاما أي مواليد قبل تاريخ 30/6/1957.



٭ سادسا: على كل حملة تقديم عرض السعر لهذا الموسم وفقا للنموذج المرفق.



٭ سابعا: الحملات المقيمة في فندق فور بوينتس باي شيراتون النسيم تعفى من العيادة الطبية.



٭ ثامنا: الحملات المتشاركة في السكن يكتفى بعيادة واحدة على أن يكون الكادر الطبي وفقا للبند رابعا.



٭ تاسعا: عدم الإعلان بأي وسيلة كانت قبل اعتماد إدارة شؤون الحج والعمرة للإعلان.



٭ عاشرا: تقدم الأسعار إلى إدارة شؤون الحج والعمرة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 23/5/2022.



٭ الحادي عشر: يتم إعلان تسجيل الحجاج بعد اعتماد سعر الحملة.



الحج الميسر



كما أصدرت إدارة الحج والعمرة تعميما بشأن الإعلان عن برنامج الحج الميسر لموسم 1443هـ وجاء فيه:



أولاً: العدد المخصص لبرنامج الحج الميسر هو 704 حجاج موزعين على 4 حملات لكل حملة 176 حاجا شاملا صاحب الحملة والمرشد الديني و2 من الكادر الطبي.



ثانيا: شروط المتقدمين لبرنامج الحج الميسر:



1- يشترط أن تكون الحملة المتقدمة ليست من ضمن الحملات المتقدمة لبرامج الحج الميسر سابقا وتم مخالفتها نتيجة التقصير في تقديم الخدمات.



2- يجوز للشركات وفقا لنظام الاتحاد التقدم للحج الميسر على أن يكون لهم حصة واحدة فقط على أن يلتزم بتوفير مقرين مختلفين في السكن والمشاعر وبعد الفوز بالعطاء يجوز له ضم حصة البرنامج العادي مع برنامج الحج الميسر في نفس تسعيرة برنامج الحج الميسر.



ثالثا: تقديم السعر وفقا لنظام العطاءات لاختيار الأقل سعرا بالظرف المغلق المختوم موضحا به تفاصيل السعر من حيث العقود الأساسية وهي تذكرة السفر، المشاعر السكن، النقل، الإعاشة، تذكرة القطار على أن يشمل السعر رحلة المدينة المنورة لمن يرغب من الحملات.



رابعا: شروط التسجيل: أن يكون كويتي الجنسية، ولم يسبق له الحج، وتقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية، واستكمال التحصينات الأساسية بلقاحات تعتمدها وزارة الصحة السعودية، والحصول على تأمين يتضمن تغطية تكاليف العلاج، واشتراط لبس الكمامة أثناء أداء مناسك الحج في جميع الأماكن - المغلقة والمفتوحة، ويكون حج هذا العام للفئة العمرية الأقل من 65 عاما ميلاديا.



خامسا: تقدم العطاءات إلى إدارة شؤون الحج والعمرة اعتبارا من يوم الاثنين الماضي إلى اليوم الأربعاء 25 مايو الساعة 12 ظهرا على أن يتم فتح العطاءات الساعة الواحدة ظهرا من اليوم نفسه.



سادسا: على جميع الحملات الالتزام بالموعد المحدد ولن يقبل أي عطاء بعد ذلك.