محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع أن يشهد مشروع بناء صهاريج لتخزين الهيدروكربونات المقرر إقامته في ميناء الأحمدي مزيدا من التأخير قبل ان يتم طرح المناقصة الخاصة به والدعوة لتقديم العطاءات.



ونسبت المجلة الى مصادر مقربة من المشروع قولها ان شركة نفط الكويت صاحبة المشروع سبق ان تلقت من شركات المقاولات وثائق التأهيل المسبق للمشروع العام الماضي، وتقدر قيمة المشروع بـ 150 مليون دولار. وذكر أحد المصادر ان هذا المشروع يعتبر واحدا من عدة مشاريع مازالت تعاني من المشاكل التي تسبق عملية طرح المناقصة. واستبعد المصدر بصورة كبيرة أن يتم إصدار دعوة لتقديم العطاءات في الأسابيع المقبلة. تجدر الإشارة الى أن مشروع صهاريج التخزين قد يتضمن في نهاية المطاف اقامة منشآت وصهاريج بسعة تخزينية تصل إلى 500 ألف برميل من المنتجات الهيدروكربونية، ويشمل نطاق المشروع فضلا عن بناء صهاريج التخزين، تركيب أنظمة الأمن وأنظمة الأمان، ومد خطوط الأنابيب بالإضافة الى بناء المرافق الأخرى المرتبطة بها.