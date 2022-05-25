عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2022، وذلك يوم أمس، حيث ناقشت اللجنة عدة مواضيع من أهمها الضرر البالغ الذي تعاني منه الشركات المستوردة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا والظروف السياسية بين روسيا وأوكرانيا، واختناقات سلاسل الإمداد والصعوبات اللوجستية، بالإضافة إلى ندرة المناطق التخزينية في الكويت، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل غير مسبوق.



وقد أكدت اللجنة على أهمية الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ومنها وزارة التجارة والصناعة، لمحاولة إيجاد أفضل الطرق والأساليب التي تحافظ على تدفق السلع للأسواق المحلية بأسعار مناسبة، وكذلك التنسيق لعقد لقاء مع بعض الشركات المستوردة لبحث المعوقات التي تؤثر على استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية.