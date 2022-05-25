تعيد رينج روفر سبورت الجديدة تعريف الفخامة الرياضية، وتجمع بسلاسة بين الأداء الواثق والفطري على الطريق مع تحسينات جديدة لعلامة رينج روفر التجارية تعكس التطور المتقدم في التصميم والراحة المتصلة في طراز الجيل الثالث الذي يعد الأكثر تفضيلا وتقدما وقدرة ديناميكية حتى الآن.



تشتمل مجموعة المحركات القوية والفعالة على محركات هجينة كهربائية ذات مدى ممتد من ست أسطوانات، ومحرك V8 جديد قوي ومحركات هجينة خفيفة سداسية الأسطوانات تعمل بالبنزين والديزل.

سيتم تقديم نظام الدفع الكهربائي الخالص في عام 2024، حيث تواصل لاند روفر رحلتها في مجال الكهرباء.



وتتوافر رينج روفر سبورت الجديدة بمواصفات S وSE وHSE وأوتوبيوغرافي، مع الإصدار الأول المتاح على مدى العام الأول من الإنتاج والذي يتميز بمواصفات تم إعدادها خصيصا لهذا الطراز.



إطلالة ديناميكية



تبرز النسب المثيرة طابع رينج روفر سبورت المميز، مع بروز قصيرة، وواجهة أمامية واثقة، وزجاج شديد الانحدار في الأمام والخلف. وتوفر عناصر العلامة التجارية هذه حضورا قويا على الطريق ينقل القوة والأداء.



تم تفصيل الشكل الخارجي المنحوت بتشطيبات رائعة مثل الشبكة الأمامية التي توحي بالتخفي ووحدات الإضاءة الرقمية بتقنية LED، والتي تخلق شكلا مميزا لمصباح النهار (DRL).

وهذه التصميمات اللافتة للنظر، وهي الأرفع على الإطلاق التي تم تركيبها في لاند روفر، تقع فوق مصد سفلي منحوت بفتحة مزدوجة يشتمل على عنصر أفقي منقسم للون الجسم يوفر اتساعا بصريا أكبر، معززا بالتفاصيل السوداء.



وتنعكس عناصر التصميم المصقولة تماما في الخلف، حيث تتضمن باباً خلفيا منحوتا مع ميزة العرض الكامل التي تحمل كلمة رينج روفر. تقدم رسومات الإضاءة LED الممتدة تقنية LED السطحية لمركبة إنتاج لأول مرة، ما يوفر مظهرا نقيا وعصريا في الليل يكون حيويا ومتسقا عند النظر إليه من أي زاوية.

يمتد خط الكتف المميز بطول السيارة، ويبرز من خلال تفاصيل الرفارف السفلية الجديدة وأطول جناح سبويلر تم تركيبه على الإطلاق في سيارة رينج روفر.



عنوان للرفاهية الرياضية



رينج روفر سبورت الجديدة تجعل كل رحلة حدثا. يمكن شحذها لتكون ديناميكية كما يرغب السائق، مع توفير مستويات محسنة من الصقل والراحة.

أصبحت هذه القدرة على الجمع بين الشخصيات المزدوجة ممكنة من خلال مجموعة شاملة من التقنيات والميزات، ما يوفر رفاهية عالية ومشاركة تركز على السائق.



توفر مقاعد أمامية كهربائية قابلة للضبط ومدفأة ومهواة مع ذاكرة مزودة بوظيفة التدليك ومساند رأس مجنحة، ما يوفر الأساس المثالي لرحلة جذابة وداعمة.

توفر المقاعد الرئيسية دعما لامحدود خلال الرحلات الطويلة وتتضمن راحة في القيادة على الطرق المتعرجة، بينما يستفيد الركاب في الخلف من تصميم المقاعد المحسنة هندسيا، مع زيادة قدرها 31 ملم في مساحة الأرجل و20 ملم أكبر للركبة، لمزيد من الراحة والدعم.



يتوافر الجيل الجدد من Cabin Air Purification Pro لإنشاء بيئة قيادة مثالية والحفاظ عليها.

فهو يجمع بين تقنية الترشيح PM2.5 وتقنية nanoeTM X لتقليل الروائح والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية بشكل كبير، بما في ذلك فيروس SARS-CoV-2. تم تركيب جهاز nanoeTM X ثان في الصف الثاني لتوفير جودة هواء متسقة في جميع أنحاء المقصورة.

تتيح وظيفة إدارة ثاني أكسيد الكربون المتقدمة للمالكين تنقية المقصورة قبل الرحلة، أو أثناء القيادة - ما يضمن زيادة اليقظة في كل رحلة، وتحسين الرفاهية لجميع الركاب.



وتتوافر خيارات صوت Meridian القوية، وهو النظام الصوتي الأكثر تقدما وقوة الذي تم تركيبه على الإطلاق في سيارة رينج روفر سبورت.

إنه يقدم تجربة صوتية مغلفة باستخدام 29 مكبر صوت، ومضخم صوت جديد وما يصل إلى 1430 واط من قوة مكبر الصوت - بما في ذلك أربع مكبرات صوت بمسند الرأس تمكن أولئك الذين يسافرون في المقاعد الأربعة الرئيسية للسيارة من تجربة مناطق الصوت الشخصية.



يلعب الجيل الجديد من نظام إلغاء الضوضاء النشط دوره هنا، حيث يقلل من تأثير ضوضاء الطريق وصوت الإطارات التي تدخل المقصورة لتحسين أجواء المقصورة المطلقة أو للسماح للركاب بالاستمتاع بالموسيقى الواقعية التي توفرها مجموعة نقل الحركة في سيارة رينج روفر سبورت الجديدة.

تزداد هذه التجربة عندما تكون السيارة في وضع القيادة الديناميكي، عندما يجلب النظام المتقدم أصوات المحرك إلى المقدمة.



تكنولوجيا سلسة



تدعم هندسة تصميم المركبات الكهربائية القوية (EVA 2.0) من لاند روفر نظاما بيئيا سلسا للتقنيات المتصلة رقميا، بما في ذلك البرامج عبر الهواء (SOTA).

توفر التكنولوجيا الذكية تحديثات عن بُعد لـ 63 وحدة إلكترونية، ما يضمن بقاء رينج روفر سبورت الجديدة في طليعة الابتكار والتكنولوجيا والخدمات العصرية طوال عمرها.



ويتميز نظام المعلومات والترفيه Pivi Pro الحائز جائزة بشاشة لمس منحنية عالية الدقة مقاس 13.1 بوصة موضوعة في وسط لوحة القيادة العصرية.

يتحكم في كل شيء من التنقل إلى الوسائط وإعدادات السيارة، فهو يتعلم عادات المستخدم ويخصص بذكاء التجربة على متن السيارة، ليصبح مساعدا شخصيا بديهيا حقا.



تم تجهيز كل من Apple CarPlay اللاسلكي وWireless Android Auto كمعيار قياسي، ما يعني أنه يمكن وضع الهواتف الذكية بعيدا على شاحن الجهاز اللاسلكي المخصص بقوة 15 واط، أسفل شاشة Pivi، دون الحاجة إلى أسلاك زائدة.



مجموعة المحركات



توفر مجموعة شاملة من مجموعات نقل الحركة بالكهرباء أداء رينج روفر سبورت المعتاد. تشتمل المجموعة على سيارتين هجينتين كهربائيتين ممتدة المدى، ومحرك بنزين إنجيوم سداسي الأسطوانات ومحرك ديزل باستخدام تقنية هجينة معتدلة، ومحرك تربو مزدوج V8 جديد كليا، وفي عام 2024، ستتطور تشكيلة رينج روفر سبورت الجديدة مع إضافة طراز كهربائي بالكامل.



وتم تصميم P510e الكهربائية الهجينة الجديدة لتلبية متطلبات السائقين الذين يبحثون عن محرك عالي الأداء وكفاءة مذهلة وأكثر من 100 كيلومتر من مجموعة EV من الانبعاثات الصفرية، إنه يمزج بسلاسة محرك البنزين إنجيوم سداسي الأسطوانات في لاند روفر بسعة 3.0 لترات مع محرك كهربائي قوي 105 كيلو واط وبطارية 38.2 كيلو واط في الساعة، ما ينتج عنه إجمالي خرج للنظام يبلغ 510 أحصنة.



إنها قادرة على التسارع من 0-100 كم/ س في 5.4 ثوان فقط، ونطاق قيادة كهربائي يصل إلى 113 كم ونطاق حقيقي متوقع يبلغ 88 مترا - وهو ما يكفي لمعظم المالكين لإكمال ما يصل إلى 75% من الرحلات اعتمادا على الطاقة الكهربائية، وتوفر مجموعة نقل الحركة الهجينة المزودة بمصدر طاقة مجتمعة 740 كيلومترا من البنزين والكهرباء.



يتوافر أيضا P440e Electric Hybrid، ينتج ما مجموعه 440 حصانا من مجموعة نقل الحركة ونفس نطاق القيادة الكهربائي بالكامل وانبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون. إنه يوفر أيضا تسارعا وصقلا من دون مجهود، ويكمل 0-100 كم/ س في 5.8 ثوان فقط.



بدلا من ذلك، ينتج محرك تربو المزدوج V8 الرائد الجديد 530 حصانا لشخصية رينج روفر الرياضية الأكثر إثارة، حيث يتسارع من 0 إلى 100 كم/ س في 4.5 ثوان فقط مع انطلاق تشغيلي ديناميكي وإضفاء مستوى إضافي من الإثارة العميقة إلى التشكيلة.



وتم تجهيز جميع موديلات رينج روفر سبورت الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي ZF ثماني السرعات ونظام الدفع الرباعي الذكي، والذي يتوقع بشكل حدسي حيثما يكون للجر مطلوبا، ويتفاعل بكفاءة لتوفير التقدم الأكثر فعالية في جميع الظروف، مع تحسين الكفاءة.



قدرات لا مثيل لها



تعد رينج روفر سبورت الجديدة، النسخة الأكثر قدرة ديناميكيا من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة عالية الأداء من لاند روفر على الإطلاق، والأكثر كفاءة بعيدا عن الطرق المعبدة.

يتكامل نظام الدفع الذكي بجميع العجلات (iAWD) مع أحدث ابتكارات وتقنيات جميع التضاريس لضمان اتساع قدرته الديناميكية.



ويعد نظام تثبيت السرعة التكيفي على الطرق الوعرة هو تطور لنظام التحكم في التقدم على جميع التضاريس ويسمح للسائق بتحديد السرعة المطلوبة ومستوى الراحة، من بين أربع إعدادات، على الأسطح الوعرة.

إنها أول لاند روفر تتمتع بهذه الإمكانية، ما يوفر أداء محسّنا على الطرق الوعرة من خلال السماح للسائق بالتركيز فقط على توجيه السيارة عبر التضاريس الصعبة.



يكتشف نظام الاستجابة للتضاريس السطح والتضاريس تلقائيا لتكييف الهيكل للتعامل مع الموقف بشكل أفضل، ما يدفع السائق ويبلغه عبر شاشة اللمس Pivi Pro. إنه يعمل بانسجام مع أنظمة الهيكل الشاملة لتحقيق التقدم الأكثر فاعلية على الطرق الوعرة.