القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير الأرز بالأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.



وأوضح المركز ـ في بيان ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكدت على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشددة على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز، وأشارت إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.